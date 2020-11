Reuniões familiares e viagens limitadas: Conheça as medidas de alguns países europeus para o Natal e Ano Novo

A pandemia da Covid-19 veio trocar as voltas à população mundial. E se em março a ideia de um Natal "confinado" e com restrições parecia longínqua, a segunda vaga é uma realidade e obrigou os governos dos países europeus a repensarem as celebrações natalícias junto da família e dos amigos.



Conheça as restrições aplicadas na Europa



BÉLGICA

As famílias belgas só poderão ter contato próximo com uma pessoa extra no Natal, disse o primeiro-ministro Alexander De Croo. As pessoas que morarem sozinhas poderão reunir-se com mais dois elementos. Fogos de artifício serão proibidos na véspera de Ano Novo para limitar encontros e viagens ao exterior fortemente desencorajadas.



FRANÇA

O governo francês decidiu permitir que as pessoas viajem a partir de 15 de dezembro, incluindo os feriados de fim de ano, se os casos de coronavírus caírem para cerca de 5.000 novos casos por dia.



IRLANDA

Poderão reunir-se até três família entre 18 de dezembro e 6 de janeiro. A proibição de viagens será suspensa durante este período em todo o país.



ALEMANHA

A chanceler Angela Merkel concordou com os líderes dos 16 estados da Alemanha em estender e apertar o bloqueio ao coronavírus até 20 de dezembro, mas facilitar as regras sobre o feriado de Natal para permitir que famílias e amigos celebrem juntos. Poderão se reunir até 10 pessoas, sem contar as crianças.



POLÓNIA

O governo polaco impôs um limite de até cinco convidados numa casa, seguindo as medidas que deverão durar até dia 27 de dezembro. A ação, conhecida como "horas dos idosos", que permite aos mais velhos fazerem compras entre as 10h00 e as 12h00, não se irá realizar a 24 de dezembro.



REINO UNIDO

As quatro nações do Reino Unido concordaram em relaxar as restrições da Covid-19 para o Natal para permitir que até três famílias se reúnam em casa entre 23 de dezembro até 27 de dezembro, permitindo também que se reúnam em locais de culto e em locais públicos ao ar livre. A restrição aplica-se aos locais fechados. O Secretário de Estado da Habitação, Robert Jenrick, afirmou que o relaxamento das medidas irá permitir que as lojas permaneçam abertas por mais tempo no Natal e em janeiro.



Os governos da Itália, Hungria, Portugal, Espanha e Holanda estão ainda a considerar regras especiais para a época que se avizinha.