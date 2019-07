Rihanna provoca Trump nas redes sociais em relação à política de imigração

A cantora Rihanna identificou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na descrição de uma fotografia publicada na sua conta de Instagram, onde aparecia com outras mulheres, todas elas provenientes de outros países.



A artista, que viajou esta quinta-feira para Barbados, a sua terra natal, usou uma camisola com a palavra "imigrante", naquele que era o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Em resposta à polémica política de imigração do presidente Donald Trump, esta camisola foi lançada pela sua marca ‘Fenty’, e apresenta a palavra estampada nas costas, acompanhada de uma definição na parte da frente.

Ver esta publicação no Instagram hey @realdonaldtrump Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri) a 22 de Jun, 2019 às 12:35 PDT

Em entrevista ao site The Cut, explicou que, para ela, a palavra estampada nas camisolas é de orgulho, uma vez que também ela é imigrante. No entanto, a artista acha que as pessoas se esquecem disso muitas vezes. "Acho que só veem a marca Rihanna, mas é importante que as pessoas se lembrem do sítio de onde eu venho. Há um milhão de Rihannas que são tratadas como lixo".

A artista decidiu deixar ainda uma mensagem: "A pedido dos democratas, adiei o Processo de Remoção de Imigração Ilegal (deportação) por duas semanas para ver se os democratas e republicanos podem reunir-se e elaborar uma solução para os problemas na fronteira sul. Se não, as deportações começam!".