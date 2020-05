Rio de Janeiro regista recorde de mortes por coronavírus pelo segundo dia consecutivo

O estado brasileiro do Rio de Janeiro bateu este sábado o seu segundo recorde consecutivo de mortes provocadas pelo Coronavírus. Os dados, que evidenciam a aceleração da propagação da pandemia, foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro em novo boletim epidemiológico.

No último periodo de 24 horas já contabilizado, de sexta para sábado, a secretaria confirmou 248 novos óbitos decorrentes da Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus, maior número já registado na região desde o início da pandemia. Nas 24 horas anteriores, de quinta para sexta, o Rio de Janeiro já tinha alcançado outro recorde de óbitos por Coronavírus, com 245 vítimas fatais.

Com essas novas vítimas fatais, o Rio de Janeiro, segunda região do Brasil mais atingida pela pandemia, atingiu 3905 mortes pela Covid-19 oficialmente confirmadas, um número no entanto considerado infelizmente aquém da realidade, pois a falta de testes e o caos nos hospitais não permite contabilizar outras vítimas da doença. O número oficial de infectados no Rio chegou este sábado oficialmente a 34.533 casos de Coronavírus mas, também em relação a infectados, os números oficiais estão bem abaixo dos reais.

Os hospitais públicos do Rio estão num caos quase total, com pessoas a morrerem na fila à espera de camas de cuidados intensivos, médicos a queixarem-se de falta de respiradores, de falta de equipamentos de protecção individual e medicamentos, e muitas denúncias de corrupção. Dos sete hospitais de campanha anunciados pelo governo do Rio de Janeiro meses atrás, só dois estão a funcionar, mesmo assim com capacidade e meios inferiores ao anunciado, e os outros podem nem chegar a ser construídos, pois há enormes problemas com a empresa escolhida para erguer essas unidades emergenciais de saúde, uma empresa envolvida em questões judiciais por suspeita de corrupção.

Em todo o Brasil, de acordo com informações avançadas em tempo real pelas secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros, havia na manhã deste domingo 22.165 Vítimas fatais em consequência do Coronavírus. O número de infectados em todo o país a essa hora era de 349.113, também segundo os mesmos órgãos regionais.

