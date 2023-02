Rio de Janeiro regista sensação térmica recorde de 58ºC

A cidade brasileira do Rio de Janeiro, já normalmente muito quente, enfrentou este sábado, uma sensação térmica recorde, atingindo 58 graus às 15 horas locais no bairro de Santa Cruz, na zona oeste, de acordo com o Alerta Rio, que monitoriza as temperaturas. A sensação térmica é a temperatura que as pessoas realmente sentem, independentemente da temperatura oficial, pois depende de vários fatores, como o vento ou a ausência dele.

Noutros bairros da capital fluminense o calor registado foi semelhante ao de Santa Cruz, o que deixou o ambiente quase irrespirável, levando a população a recorrer a todo o tipo de estratégias para tentar, pelo menos, aliviar o calor que se fazia sentir.

O sábado foi tão quente no Rio de Janeiro que a menor sensação térmica registada na cidade não teve nada de refrescante. A mínima, registada no Alto da Boa Vista, um local elevado e densamente arborizado, foi de "amenos" 40,3 graus às 13h45.

Desesperados por um pouco de alívio, as pessoas correram para as praias, mas em alguns casos tiveram uma desagradável surpresa. Devido às altas temperaturas, que incentivam a propagação de microrganismos, praias como a do Leme, na zona sul, foram tomadas por um desagradável tapete de algas nas águas mais próximas ao areal, inibindo boa parte das pessoas de entrar no mar.