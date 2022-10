Rishi Sunak é o primeiro hindu a liderar Governo britânico

O multimilionário Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças de Boris Johnson, tornou-se esta segunda-feira líder do Partido Conservador e novo primeiro-ministro britânico, depois de vencer a luta pela sucessão de Liz Truss. No primeiro discurso após confirmação da vitória, Sunak, de 42 anos, lembrou que o Reino Unido enfrenta “desafios económicos profundos” e prometeu dar “prioridade absoluta à reunificação do partido e do país”. Sunak afastou, apesar disso, a possibilidade de convocar eleições antecipadas, como tem insistido a oposição.









Com a desistência da corrida de Penny Mordaunt, líder conservadora da Câmara dos Comuns, que não reuniu apoios suficientes no partido, a escolha de Sunak tornou-se inevitável, pois Boris Johnson também não obteve apoio para tentar o regresso ao poder.

“Prometo exercer o cargo com integridade e humildade e trabalhar diariamente para corresponder às necessidades dos britânicos”, disse Sunak, que será o terceiro líder de Governo em menos de dois meses .









Leia também Orçamento britânico polémico dita fim precoce de Liz Truss À luz da lei britânica, ao ser nomeado pelo partido torna-se PM sem ir a votos e cabe-lhe terminar o mandato do Partido Conservador, que foi iniciado por Johnson, continuado por Truss por apenas 45 dias e de que restam ainda dois anos.

Sunak, hindu com ascendência do Punjab, Índia, será o primeiro PM britânico não branco e não cristão. No final do século XIX houve, é certo, Benjamin Disraeli, mas este, apesar da origem judaica, tornou-se anglicano aos 12 anos.



Perfil

Rishi Sunak



Político respeitado nos meios financeiros, trabalhou na Goldman Sachs. A sua fortuna cresceu em 2009 quando casou com Akshata Murthy, filha do bilionário Narayana Murthy, fundador da Infosys. A participação de Akshata na empresa vale mais de 900 milhões de euros. Entrou no Parlamento em 2014 e em 2020 tornou-se ministro das Finanças de Boris Johnson.