Rishi Sunak promete unir o Reino Unido "com ações" e corrigir erros de Truss

O milionário e ex-banqueiro Rishi Sunak tornou-se esta terça-feira primeiro-ministro do Reino Unido, o terceiro em menos de dois meses. No primeiro discurso depois de visitar o rei Carlos III, destacou os desafios que o esperam e prometeu “unir o país, não com palavras, mas com ações”.









Uma vez que, além do país, é urgente também unir o Partido Conservador, Sunak começou por elogiar a antecessora, Liz Truss, dizendo que “não se enganou quando quis melhorar o crescimento no país”. Apesar disso, “foram cometidos alguns erros”, disse, frisando que foi eleito líder do partido e tornado chefe de Governo, “em parte para os corrigir.”

Por isso mesmo, o novo PM garantiu que colocará “a estabilidade económica e a confiança no centro da agenda do seu Governo” e reiterou que o fará “com integridade, profissionalismo e responsabilidade”.









Leia também Rishi Sunak agradece a Boris Johnson e promete construir "futuro que justifique sacrifício feito pelos britânicos" O antigo PM, grande responsável da atual crise conservadora, também não foi esquecido. “Tenho uma dívida de gratidão para com Boris Johnson, pelos seus incríveis sucessos como PM e valorizo muito a sua cordialidade e espírito generoso”, disse Sunak. Mas, para muitos no partido, Sunak traiu Johnson, que o nomeou ministro das Finanças e que ele contribuiu para derrubar quando se demitiu. Por isso, unir o partido talvez venha a revelar-se mais difícil do que unir o país.

Um executivo de mudança na continuidade

Como se esperava, Jeremy Hunt, que Truss nomeou para as Finanças a fim de tentar salvar o mandato, manterá o cargo no Governo de Sunak, tendo a missão de corrigir os dislates do anterior executivo.





Outro ministro reconduzido é Ben Wallace, titular da Defesa desde o malogrado Governo de Boris Johnson, no qual foi colega de Sunak, na altura ministro das Finanças.





Dominic Raab, nomeado vice-PM e ministro da Justiça, integrou também o Governo de Johnson, onde foi, entre outras coisas, ministro do ‘Brexit’.