Rixa entre passageiros obriga voo da EasyJet a aterrar de emergência em Portugal

Uma rixa entre passageiros obrigou a que um avião da EasyJet, que fazia a ligação entre Manchester e Tenerife, aterrasse de emergência no Aeroporto de Faro, em Portugal, na noite da passada quinta-feira.Testemunhas que seguiam no voo garantem que os confrontos se estabeleceram entre dois grupos de britânicos, tendo um deles cuspido nos olhos de uma mulher.De acordo com o Daily Mail, a rixa terá tido início duas horas após a descolagem do avião. Uma das hospedeiras de bordo tentou acalmar os ânimos e travar a discussão.O momento ficou registado em vídeo, no qual é possível ouvir a funcionária a pedir calma: "Há crianças a bordo!". Enquanto isso os restantes passageiros observam a situação, incrédulos.Foi então que o comandante do voo anunciou um desvio de emergência em Portugal, onde o grupo de sete britânicos foi escoltado e expulso do avião. Duas horas depois, a aeronave voltou a levantar voo em direção a Tenerife, nas ilhas Canárias.A situação foi confirmada por um porta-voz da companhia aérea. "Podemos confirmar que o voo EZY1903 de Manchester para Tenerife no dia 3 de outubro foi desviado para Faro, como resultado do comportamento perturbador de alguns passageiros a bordo, que foram recebidos pela polícia quando aterraram".