Robert F. Kennedy Jr. banido do Instagram por partilhar informação enganosa sobre a Covid-19

O Instagram removeu, permanentemente, a conta de Robert F. Kennedy Jr., assumido cético sobre a vacinação contra a Covid-19, por considerar que partilha informações enganosas sobre a Covid-19, revelou o Wall Street Journal esta quinta-feira.A empresa removeu a conta "por partilhar repetidamente alegações desmentidas sobre o coronavírus ou as vacinas", disse o jornal citando uma porta-voz do Instagram.Kennedy, advogado e ambientalista, é filho do ex-senador dos EUA, e candidato à presidência Robert F. Kennedy e sobrinho do falecido presidente John F. Kennedy.