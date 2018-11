Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo disposto a perdoar Mayorga no caso da alegada violação

Grande objetivo do craque passa por “encerrar” o assunto.

Por Secundino Cunha e Rute Lourenço | 04.11.18

A confissão foi feita à família mais chegada e a um grupo restrito de amigos. Se for ilibado do processo em que é acusado de ter violado, em 2009, Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo perdoa a norte-americana e "encerra literalmente o assunto".



Ao que o CM apurou, o craque português, que está "totalmente confiante" num desfecho positivo, alegando "absoluta inocência", diz com frequência que não guarda "rancor" e que não tem dúvidas de que a antiga aspirante a modelo está a ser "instrumentalizada por alguém".



Algumas das pessoas mais próximas de CR7 dizem mesmo que Cristiano tem enfrentado esta complicada situação com "muito mais tranquilidade do que a que todos esperavam" e que, "estranhamente, estão sempre mais ansiosos os amigos e a família do que ele próprio".



Isso mesmo ficou, aliás, claro na sua primeira reação a este caso, na conferência de imprensa, em Manchester.



"Sou um homem feliz, abençoado e saudável. Os meus advogados estão confiantes e o mais importante para mim é desfrutar a vida e jogar futebol. A verdade vem sempre ao de cima. Eu sei que sou um exemplo dentro e fora do campo. Tenho uma família fantástica, quatro filhos, e o resto não interfere", disse.



Para além da família e dos amigos, CR7 tem contado também com total apoio dos companheiros da Juventus. E, em campo, tem respondido com golos.



Mayorga reaparece em las vegas e com novo amor

Kathryn Mayorga foi vista pela primeira vez publicamente desde que estoirou a polémica em torno de Cristiano Ronaldo. O jornal ‘Daily Mail’ fotografou a americana, de 34 anos, que já regressou a Las Vegas depois de ter apresentado queixa por violação contra o jogador português.



Com um grande chapéu preto e óculos escuros a cobrir-lhe parte do rosto, Kathryn Mayorga foi fotografada perto da residência dos pais e com uma companhia masculina, alegadamente o seu novo amor, com quem foi fotografada abraçada.



A norte-americana aguarda pelo desenrolar do processo, que está agora nas mãos da Polícia de Las Vegas. Cristiano Ronaldo, de 33 anos, deverá ser em breve ouvido por videoconferência e já demonstrou estar tranquilo e pronto para colaborar no caso com as autoridades americanas.



Dolores "pede por todos"

Depois de ter estado uma temporada em Turim, Itália, para apoiar Cristiano Ronaldo no meio da polémica com Mayorga, Dolores Aveiro já regressou à Madeira e, este sábado, revelou que passou parte do dia na igreja.



"Hoje no meu passeio matinal vim pedir por todos nós", escreveu a matriarca do clã Aveiro na sua conta de Instagram.



O grande apoio

Georgina manteve-se firme ao lado de CR7 após a revelação do ‘caso Mayorga’. O jogador assume que teve uma conversa franca com a namorada para lhe contar a sua versão dos factos.