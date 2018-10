Futebolista admite que teve uma conversa séria com Dolores Aveiro para a tranquilizar, mas diz que a família está destroçada.

Cristiano Ronaldo não tem dúvidas de que a mãe é a pessoa que mais está a sofrer com o caso Mayorga e, na entrevista que deu à revista ‘France Football’, recordou a difícil conversa que teve com Dolores."A minha mãe está inconsolável. Tive uma longa conversa com ela", começou por explicar o internacional português à publicação francesa.