Ronaldo: "Expliquei a situação à minha namorada"

Jogador afirma que o filho, Cristianinho, é “pequeno demais para entender”.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Cristiano Ronaldo abriu o coração e, em entrevista à ‘France Football’, revelou que as acusações de violação, por parte de Kathryn Mayorga, estão a mexer com a sua vida."Claro que esta história interfere na minha vida. Tenho uma namorada, quatro filhos, uma família que é muito próxima de mim. Sempre tive a reputação de ser uma pessoa exemplar", começa por contar o jogador da Juventus, acrescentando que teve uma conversa franca com a namorada, Georgina Rodríguez, para lhe contar a sua versão dos factos.