Rottweiller e Cão de Gado matam criança de dois anos

Jyeddon Pollard, uma criança de dois anos, foi morta após ser atacada por dois cães nas traseiras de um hotel em Cowra, Nova Gales do Sul, na Austrália, esta terça-feira.

De acordo com o jornal The Mirror, a criança, que se encontrava a brincar, foi mordida por um Rottweiller e um cão de gado. O ataque provocou vários ferimenos na cabeça e no pescoço da criança.

Os cães deverão pertencem aos funcionários do hotel Country Gardens Motor Inn, em Cowra, e já foram levados pelas autoridades.

Um familiar referiu ao Daily Telegraph que "várias crianças já tinham brincado com os cães anteriormente. "Nunca tinha sido registado qualquer tipo de problema", referem. O ataque aconteceu "sem razão aparente", acrescentam.

A criança, Jyeddon, foi transportada para o centro hospitalar local, mas acabou por ser transferida para o Hospital Westmead, em Sydney.



Jyeddon Pollard não resistiu aos ferimentos.