Rússia afirma que tem armas suficientes para destruir Estados Unidos

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, alertou esta segunda-feira que o país tem armas para destruir qualquer inimigo, incluindo os Estados Unidos, caso a sua existência esteja ameaçada."A Rússia é paciente e não intimida ninguém com a sua vantagem militar. Mas tem armas modernas e únicas capazes de destruir qualquer adversário, incluindo os Estados Unidos, no caso de uma ameaça à sua existência", afirmou Nikolai Patrushev."Os políticos americanos estão presos pela sua própria propaganda e continuam confiantes de que, no caso de um conflito direto com a Rússia, os Estados Unidos são capazes de lançar um ataque preventivo com mísseis, após o qual a Rússia já não será capaz de responder", disse Patrushev ao jornal estatal Rossiiskaya Gazeta, citado pelo Sky News."Isto é uma estupidez míope, e muito perigoso", acrescentou.De acordo com o canal de televisão Sky News, os comentários de Nikolai Patrushev são os mais recentes de um alto funcionário russo para levantar espectro de um confronto nuclear entre Moscovo e Washington, algo que o Kremlin diz querer evitar.