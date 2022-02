A Rússia deu esta segunda-feira a entender que está preparada para continuar a dialogar com o Ocidente para evitar uma guerra na Ucrânia, parecendo dar um passo atrás na escalada de tensão que fez os EUA e outros países avisarem que uma invasão poderia ocorrer já esta quarta-feira. O suposto recuo russo surge no mesmo dia em que o embaixador ucraniano no Reino Unido admitiu, pela primeira vez, que o país poderia abdicar da adesão à NATO, muito embora essa aparente cedência tenha sido prontamente desmentida por Kiev.