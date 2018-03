Rússia expulsa 23 diplomatas britânicos do país

Primeira-ministra britânica comunicou a saída de políticos russos do Reino Unido.

A Rússia anunciou a expulsão de 23 diplomatas britânicos do país. Segundo o comunicado do ministro dos Negócios Estrangeiros emitido este sábado, os políticos tem uma semana para seguirem as ordens.



Para além desta medida, ainda foi anunciado o fecho do British Council em Moscovo e anulada a permissão de abertura de um consulado geral em São Petersburgo.



Esta decisão surgiu após uma declaração da primeira-ministra britânica, Theresa May, na qual informou a expulsão de 23 políticos russos do país, devido ao envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, e da filha Yulia, de 33, em território britânico.