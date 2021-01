Rússia oferece 100 milhões de doses da sua vacina contra a Covid-19 à União Europeia

A Rússia ofereceu esta sexta-feir aà União Europeia (UE) 100 milhões de doses da sua vacina Sputnik V contra o coronavírus, quando se registam atrasos na entrega de vacinas e existe um contencioso entre Bruxelas e a farmacêutica AstraZeneca.

"Após finalizar a parte principal da vacinação massiva na Rússia, o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (FIDR) pode disponibilizar à UE 100 milhões de doses da vacina Sputnik V para 50 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2021", assinalaram os responsáveis da organização na sua conta oficial no Twitter.

O FIDR, que negoceia os contratos com os países que adquiriram a Sputnik V, desenvolvida no Centro Gamaleya, especificou que a entrega estará sujeita "à aprovação" da Agência Europeia do Medicamento (EMA).