A Rússia proibiu oficialmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mencionando Deus, o país estipulou que o casamento só se deverá realizar entre homens e mulheres. Alterações na constituição do País dá ainda conta que as pessoas transexuais não podem adotar crianças.



Pyotr Tolstoy, deputado na Duma e um dos principais opositores ao casamento gay avançou que a Rússia deve manter as tradições, afastando-se dos "erros do Ocidente", avançou à Associated Press.



O deputado avançou que alguns países do Ocidente dão "regalias" à "comunidade LGBT ou determinados grupos raciais, recebem direitos especiais adicionais".





Recorde-se que a homossexualidade foi legalizada naquele país em 1993. No entanto, com a presidencia de Vladimir Putin, o país tem-se reaproximado da posição da igreja ortodoxa russa na defesa do casamento "tradicional".A Rússia é o quarto país da Europa que menos defende o LGBT, com a Turquia, Arménia e o Azerbaijão mo topo contra o movimento, de acordo com dados da Organização Rainbow.