O departamento do Tesouro e do Comércio nos Estados Unidos sofreu um ataque cibernético através de uma falha no sistema de atualização de um software, num esquema elaborado por piratas russos, de acordo com o Washington Post.

Os ataques incluíram acesso a e-mails confidenciais de ambos os departamentos, avança a Reuters. De acordo com a FireEye, a empresa responsável pela segurança cibernética, houve uma "campanha global" que atacou uma "série de atualizações de software".

John Ullyot, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse que "o Governo dos Estados Unidos está ciente desses relatos e estamos a tomar todas as medidas necessárias para identificar e corrigir quaisquer possíveis problemas relacionados a esta situação".

Neste fim-de-semana, vários membros do Conselho de Segurança Nacional estiveram reunidos de urgência para analisar todas as informações disponíveis até ao momento, estando ainda várias

agências federais a realizar uma profunda investigação aos seus serviços.



Este conjunto de ataques poderá ser já colocado entre os

piores na história recente, uma vez que a SolarWinds, empresa que desenvolveu os softwares atacados, vende produtos de tecnologia para outras partes importantes do governo norte-americano.

Para já, a Casa Branca ordenou que todos os programas elaborados por esta empresa fossem desconectados.