ef Estaline, o líder que mais tempo se manteve à frente do país desde a era imperial, como também reforçam o casamento como um ato estritamente entre "um homem e uma mulher".

A Rússia votou esta quarta-feira um referendo nacional com uma série de mudanças constitucionais que permitirão que Vladimir Putin, presidente russo há quase duas décadas, se mantenha no poder até 2036, ou seja até aos seus 84 anos.Mais de 70% dos russos aprovaram as mudanças que não só abrirão caminho para o atual presidente estar mais tempo no poder do que JosApós a divulgação dos resultados, vários críticos apontaram que os resultados haviam sido falsificados de modo a que Putin pudesse "reinar" mais dois mandatos que equivalem a mais 16 anos no poder.