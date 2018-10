Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ryanair garante respeitar o regulamento de proteção de dados

Companhia aérea considera ainda que a publicação do vídeo "revela os factos e expõe as acusações falsas do SNPVAC.

18:45

A transportadora aérea Ryanair garantiu esta quinta-feira respeitar o regulamento de proteção de dados e reiterou que o vídeo do aeroporto de Málaga, em Espanha, prova que nenhum funcionário dormiu no chão.



Esta posição surge depois de o sindicato dos tripulantes de cabine ter anunciado esta manhã a discussão com as "instituições competentes" da "evidente violação" pela Ryanair do regulamento de proteção de dados devido à divulgação de um vídeo com imagens de uma sala de trabalhadores.



"Todas as salas de tripulação e pilotos da Ryanair estão equipadas com câmaras de vigilância por motivos de segurança e têm as respetivas notificações, tal como requerido pelas normas de GDPR (RGPS - Regulamento Geral Proteção de Dados)", lê-se num comunicado da empresa.



A Ryanair considerou ainda que a publicação do vídeo "revela os factos e expõe as acusações falsas do SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal De Voo Da Aviação Civil]. O vídeo prova que a imagem original foi encenada e nenhuma tripulação dormiu no chão", de acordo com o mesmo texto.



Em causa está a divulgação de um vídeo pela transportadora aérea para "expor a encenação da fotografia de tripulantes a dormir na sala de tripulação de Málaga" e no qual se observam funcionários a deitarem-se no chão.



No início da semana, uma fotografia colocada nas redes sociais mostrava os tripulantes deitados no chão, que serviu para expor as condições vividas no sábado, quando quatro voos da companhia irlandesa foram desviados face ao encerramento do aeroporto do Porto devido à tempestade 'Leslie'.



Os aviões foram desviados para Málaga, onde, segundo o sindicato, oito pilotos e 16 tripulantes foram colocados numa sala, "sem as mínimas condições de descanso" e, durante várias horas, "sem acesso a comida, bebida" e com apenas oito cadeiras.



"Não tiveram, pois, outra alternativa, tal como se observa na foto, se não descansarem no chão da referida sala", lê-se num comunicado divulgado segunda-feira.



Esta quinta-feira, o sindicato garante que a Ryanair fez um "favor a todos, ao fornecer provas, de que facto, não havia o mínimo de condições para os seus empregados passarem a noite com dignidade".



"A Ryanair demonstrou que tudo o que publicámos era verdade", concluiu o sindicato, que referiu que os tripulantes, "num gesto de protesto, tiraram uma foto, que imediatamente se tornou viral".