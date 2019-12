Sabia que as plantas também sentem dor e emitem sons?

Uma equipa de cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, descobriu que algumas plantas emitem uma frequência alta, como um grito, quando sofrem algum stress ambiental, como a privação de água ou o corte das hastes.

Os cientistas gravaram a resposta das plantas a esses acontecimentos com um microfone a dez centímetros de distância. De acordo com a Live Science, o tomate emite 25 ultra-sons quando lhes cortam as hastes e a planta do tabaco emite 15.

Ao privarem as plantas de água, o tomate emite cerca de 35 sons diferentes e a planta do tabaco emite 11. De acordo com os cientistas, as plantas respondem com diferentes intensidades, consoante o nível de stress que estão a sentir.

Ao observar a reação das plantas, puderam concluir que a planta do tabaco emite sons mais altos quando é privada de água do que quando lhe cortam as hastes.

A equipa da Universidade de Tel Aviv acredita que ouvir os diferentes tipos de sons emitidos pelas plantas pode ajudar os agricultores a identificar os problemas e a tornar a agricultura mais precisa.

No ano passado, foi realizado um outro estudo que descobriu que as plantas sentem dor quando lhes tocam ou quando lhes arrancam folhas. De acordo com os cientistas, a dor faz com que a planta liberte um produto químico que afasta os insectos.