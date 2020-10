O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus. Trump está numa faixa etária vulnerável ao vírus e corre um risco ainda mais elevado devido ao seu peso, já classificado como obesidade.Uma das perguntas que se impõe é: Qual será o futuro da liderança dos EUA se Trump piorar?O processo não é simples mas os poderes de Donald Trump seriam passados para o vice-presidente Mike Pence, explica o The New York Times. E não seria um caso inédito nos EUA. Em 1985, Ronald Reagen passou por uma colonoscopia e o vice-presidente da época, George Bush, tomou conta do país. Mais tarde, em 2002 e 2007, George W.Bush passou o poder para o 'vice' Dick Cheney, após duas colonoscopias.As eleições nos EUA aproximam-se e Donald Trump já se viu obrigado a cancelar as próximas aparições públicas programadas para o Wisconsin e Arizona.