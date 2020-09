Saiba o que aconteceu à paciente que travou os ensaios clínicos da vacina de Oxford

A farmacêutica AstraZeneca anunciou esta quarta-feira a suspensão dos testes da vacina contra a Covid-19 que está a desenvolver em parceria com a Universidade de Oxford, devido a uma suspeita de reação adversa num dos participantes do estudo.

Trata-se de uma mulher residente no Reino Unido que apresentou sintomas neurológicos consistentes com uma doença inflamatória rara da coluna, denominada mielite transversa. Esta situação levou a que fossem travados os ensaios clínicos da vacina, confirmou o chefe executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, através de uma videoconferência com investidores.

O diagnóstico ainda não foi confirmado, mas sabe-se que a mulher já está a melhorar e prestes a poder ter alta.

Soriot revelou ainda que o ensaio clínico tinha sido interrompido uma outra vez em julho, após um participante apresentar sintomas neurológicos. Após um exame aprofundado, o participante foi diagnosticado com esclerose múltipla, algo que não estaria relacionado com o tratamento da vacina.