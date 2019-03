Acidente aéreo na Etiópia foi o segundo com um Boeing 737-800 MAX

O avião que transportava 157 pessoas, das quais 149 passageiros e oito tripulantes, e se despenhou a caminho de Nairobi, capital do Quénia, é o Boeing 737-800 MAX da Ethiopian Airlines, que pertence à aliança de companhias aéreas Star Alliance, tal como a TAP.A aeronave ET-AVJ caiu perto da cidade de Bishoftu, a 62 quilómetros a sudeste da capital Adis Abeba, segundo confirmou a companhia aérea. O avião tinha sido entregue à Ethiopian há poucos meses.Este é o segundo acidente com um Boeing 737-800 MAX na história. A aeronave voou primeira vez a 29 de janeiro de 2016. O primeiro ocorreu há cinco meses, a 29 de outubro, quando um avião da companhia indonésia Lion Air com 189 pessoas a bordo afundou no Mar de Java . Fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pinang, na ilha de Sumatra.

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation.