Sánchez volta a falhar investidura e deixa Espanha à beira de eleições

À terceira não foi de vez, mas também não foi à quarta tentativa que Pedro Sánchez conseguiu finalmente ser investido primeiro-ministro de Espanha. O secretário-geral do PSOE voltou a fracassar a votação de investidura como chefe de governo, ficando muito aquém da maioria simples (mais votos a favor do que contra) necessária para ser investido chefe de governo.

O primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, recebeu apenas 124 votos a favor (123 deputados socialistas o o parlamentar do PRC, José Mazón), 67 abstenções (Podemos, Esquerda Unida, as duas forças que integram o Unidas Podemos, PNV, Compromís, ERC e Bildu ) e viu 155 deputados votarem contra a sua candidatura (PP, Cidadãos, Vox, JxCAT, Navarra Suma e Coligação Canária).O rei, Felipe VI, terá agora de decidir se vai voltar a convidar o primeiro-ministro do executivo de gestão para ser candidato a ser investido, o que deverá acontecer, visto Sánchez ser o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), o mais votado (28%) nas eleições de 28 de abril e o único que pode ser bem sucedido nessa tarefa.