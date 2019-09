No dia 26 de setembro de 1960 foi um dos quatro jornalistas que participaram no histórico debate televisivo entre Richard Nixon e John F. Kennedy, que foi visto por mais de 60 milhões de espectadores nos EUA.Em 1968 entrevistou o senador Robert F. Kennedy, horas antes de este ter sido assassinado no Ambassador Hotel, em Los Angeles.Durante 14 anos foi correspondente da NBC na Casa Branca. Sander Vanocur morreu aos 91 anos.