São irmãos, têm dois filhos e agora querem alterar a lei para poderem casar

"Tentamos manter aquela relação de irmãos, mas não nos sentimos assim. Não havia sentimento fraterno. Conheci uma mulher que me disse que era minha irmã e que tinha os mesmos gostos que eu e me diverti muito com ela, mas não consegui vê-la como irmã", disse Daniel ao El

ntes de decidirem ter um filho, o casal fez vários de exames médicos, já que a partilha de informação genética aumenta

em 4% a probabilidade de transmissão de doenças

.



Ana e Daniel Parra estão juntos há nove anos, têm dois filhos e são meios-irmãos. Agora, querem alterar a lei espanhola para que possam casar.São filhos do mesmo pai, mas só se conheceram quando aos 20 anos Ana decidiu procurar o meio-irmão no Facebook. Segundo informa o La República, o pai abandonou-a quando ainda era criança para começar uma nova vida com outra família.Quando se conheceram, começaram a fazer vários planos juntos e até decidiram dividir casa para poupar nas despesas. No entanto, segundo contam, nunca se sentiram como irmãos.Español.

Ana e Daniel Parra contam que não houve qualquer entrave ao registo dos dois filhos. O casal não entende o porquê de o Código Civil espanhol proibir o casamento entre parentes diretos, sendo que o incesto deixou de ser crime em 1978. "Não estamos a promover o incesto. Esta é apenas a nossa vida", disseram, segundo o La República.