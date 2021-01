São Tomé e Príncipe registou 11 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 1.221, anunciou esta quarta-feira a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos.

De acordo com a fonte, um paciente continua internado no hospital de campanha em são Tomé e outros dois na Região Autónoma do Príncipe.

O total de cidadãos sob vigilância em isolamento domiciliar em São Tomé é 153, enquanto a ilha do Príncipe tem 41.