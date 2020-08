São Tomé e Príncipe regista três novos casos de covid-19 nas últimas 48 horas

São Tomé e Príncipe registou entre quinta-feira e hoje mais três novos casos de covid-19, elevando o número de infetados para 885, disse hoje a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos.

De acordo com a ministra, estes três novos casos foram diagnosticados em 59 testes laboratoriais realizados nas últimas 48 horas.

Isabel dos Santos adiantou que 809 pessoas já recuperaram da doença, duas estão internadas no hospital de campanha e 59 estão em isolamento domiciliário.

O número de óbitos no país associados à doença mantém-se em 15 desde meados de março, mês em que as autoridades sanitárias anunciaram as primeiras infeções do novo coronavírus em São Tomé e Príncipe.

Em África, há 23.619 mortos confirmados em mais de um milhão de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (3.136 casos e 33 mortos), Moçambique (2.708 casos e 19 mortos), Guiné-Bissau (2.088 casos e 29 mortos), Angola (1.815 infetados e 83 mortos) e São Tomé e Príncipe (885 casos e 15 mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3,2 milhões de casos e 105.463 óbitos), depois dos Estados Unidos.