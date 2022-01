Sarah Palin janta em dois restaurantes após testar positivo à Covid-19

A ex-governadora do Alasca foi vista a jantar em dois restaurantes, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, no sábado à noite, após ter testado positivo à Covid-19. Sarah Palin testou positivo na passada segunda-feira.Os relatos da passagem de Sarah Palin no restaurante foram feitos à CNN, pelo gerente do próprio estabelecimento de restauração -, Luca Guaitolini. O nome do restaurante nova iorquino em questão é 'Elio's' e ao que parece a ex-governadora terá lá almoçado na tarde de quarta-feira, na esplanada do estabelecimento, já depois de ter testado positivo à Covid-19.

Segundo a revista Forbes, Palin também jantou num restaurante diferente -, Campagnola, na terça-feira à noite. O gerente Patricio Tello, revelou ao WNYC/Gothamist, acrescentando que o restaurante a sentou ao ar livre devido à política de vacinação.



Em Nova Iorque, a política de vacinação exige que quem não seja vacinado (como é o caso da Sarah Palin) permaneça ao ar livre nos estabelecimentos de restauração.

A Câmara Municipal de Nova Iorque considera "altamente irresponsável" o facto de Palin se recusar ao isolamento para sua própria segurança e para a segurança de todos os nova-iorquinos, disse um porta-voz à CNN. A advogada que representa Palin, não fez qualquer declaração em defesa da ex-governadora após pedido da revista Forbes.