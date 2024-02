Satélite ERS-2 reentra na Terra ao fim de 13 anos. Saiba onde e a que horas

21 de fevereiro de 2024. Esta é a data prevista para a reentrada na atmosfera da Terra o satélite ERS-2 da Agência Espacial Europeia. A hora e localização da reentrada está a ser atualizada em direto e, neste momento, está prevista para esta tarde, no Oceano Pacífico. No entanto, estes valores têm sofrido alterações constantes devido à capacidade limitada de prever a densidade das camadas relevantes da atmosfera terrestre.O satélite European Remote Sensing 2 (ERS-2) foi lançado a 21 de abril de 1995, à data o mais sofisticado veículo espacial de observação do planeta alguma vez desenvolvido e lançado pela Europa. Segundo a Agência Espacial Europeia, o ERS-2 recolheu uma grande quantidade de dados valiosos sobre as superfícies terrestres, os oceanos e as calotes polares da Terra e foi chamado a monitorizar desastres naturais, tais como inundações graves ou terramotos em partes remotas do mundo.Em 2011, a ESA tomou a decisão de terminar as operações do ERS-2 e desorbitar o satélite. Foram feitas uma série de manobras de desorbitação para garantir que o satélite reentrava na atmosfera da Terra em segurança, sem colidir com outros satélites ou detritos espaciais e garantir que a órbita do satélite diminuísse suficientemente depressa para que reentrasse na atmosfera terrestre nos próximos 15 anos.