"Se apanhar a Covid-19, morro": Mãe ameaçada com prisão por recusar mandar os filhos à escola

North Yorks, Inglaterra, está a ser ameaçada com prisão por se recusar a mandar os filhos, ambos de seis anos à escola após as aulas terem recomeçado.A mulher sofre com diabetes, asma e tiróide, o que faz com que seja doente de risco caso seja infetada com a Covid-19. Por essa razão, a mulher não quer que os filhos vão à escola pois poderão tornar-se veículos do vírus.