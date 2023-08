Seis mil pessoas retiradas no noroeste do Canadá após nova vaga de incêndios

Mais de seis mil pessoas, cerca de 15% da população, foram retiradas em aviões militares de comunidades remotas nos Territórios do Noroeste, no Canadá, ameaçadas por uma vaga de mais de 230 incêndios florestais ativos.

Um porta-voz dos bombeiros dos Territórios do Noroeste disse que, separadas por várias centenas de quilómetros, as aldeias são "particularmente difíceis" de evacuar por via terrestre.

Mike Westwick acrescentou que um contingente de 120 militares foi destacado na terça-feira para facilitar a retirada aérea.