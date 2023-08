O Senado dos EUA foi esta quarta-feira evacuado após relatos de que existe um atirador dentro do Congresso.De acordo com a Reuters, a polícia pediu às pessoas que se abriguem e que evitem o local durante a investigação. Os funcionários que se encontram nos escritórios devem colocar os equipamentos eletrónicos em silêncio e permanecer quietos.Está montado um forte dispositivo policial no exterior do edifício.Em atualização