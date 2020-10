Senador brasileiro apanhado com dinheiro entre as nádegas destituído da vice-liderança do Governo

O senador brasileiro encontrado com dinheiro escondido entre as nádegas pela Polícia Federal numa operação que investiga desvio de dinheiro da área da saúde foi destituído hoje da vice-liderança do Governo na câmara alta do Congresso.

"O senador de Roraima, Chico Rodrigues, não é mais vice-líder do Governo no Senado Federal. Seu afastamento foi publicado hoje pela manhã na edição extra do Diário Oficial", informou hoje, numa nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações do Brasil.

Chico Rodrigues foi um dos alvos da "Operação Desvid-19" realizada a pedido da Controladoria Geral da União (CGU), órgão de fiscalização, no estado de Roraima, na última quarta-feira.