Separa-se do marido depois de gastar 66 mil euros para parecer boneca sexual

Sapphire Saint é uma modelo norte-americana cujo objetivo de vida, segundo a própria, é "ficar a mais parecida possível com uma boneca sexual". A jovem, de 27 anos, encontrou aquele que seria o seu par ideal: um homem que "gostava do look falso, de cirurgias plásticas" e que estava disposto a pagar todas as operações que Sapphire queria fazer.

Saphire casou com o homem, de 76 anos, e cumpriu o seu sonho de se tornar numa autêntica Barbie. A norte-americana, natural da Califórnia, fez três aumentos mamários, uma rinoplastia, uma blefaroplastoia (cirurgia plástica nos olhos), várias lipoaspirações, enchimento de bochechas e várias injeções de botox. Acontece que, cumprido o objetivo de fazer as operações plásticas que desejava e gastados mais de 66 mil euros, a jovem decidiu separar-se do marido.

"As minhas primeiras cirurgias foram pagas pelo meu ex-marido, que também queria que eu tivesse o ‘look’ falso, mas agora já me consigo sustentar sozinha e até ganho mais do que ele. Ainda estamos no meio do divórcio. Ele ajudou-me a estabilizar a minha situação financeira, mas vistas as coisas não tínhamos muita coisa em comum, porque ele tinha 76 anos", explicou a jovem ao Daily Star.

A modelo explicou de onde vem o seu fascínio por cirurgias plásticas e que sempre sonhou ter o aspeto que hoje conseguiu. "Toda a minha vida adulta quis parecer uma boneca sexual. Soube logo que queria ser um ícone sexual, que os homens me desejassem. Depois conheci homens que gostavam do processo de ‘bimboficação’ – tornar-se o estereótipo da ‘loira burra’ – e percebi que era isso que queria para mim".

Para além da transformação física, que obriga a uma rotina diária, Sapphire admite que também a sua personalidade mudou. "Faço sessões de hipnose diárias para ficar mais estúpida. É fantástico como mudei como pessoa. Todos os meus amigos e família dizem que estou mesmo mais burra. Todos os dias levo cerca de três horas a maquilhar-me a arranjar o cabelo. E depois mais ou menos uma hora a vestir-me", conta a modelo.

Apesar das críticas de que é alvo, a norte-americana garante que está a viver o seu sonho. "Passo os meus dias nas redes sociais, tiro fotografias para os meus fãs e às vezes faço presenças em eventos e discotecas. Se não estou às compras, a ser gira ou em festas. Ser gira e ter sexo, esse é o meu trabalho. Nunca fui tão feliz. Quando me dizem que pareço uma boneca insuflável, para mim isso é um elogio", admite.

Apesar de todas as cirurgias que já fez, Sapphire quer voltar à mesa de operações para colocar implantes nas nádegas, aumentar os implantes nas bochechas, fazer um lifting, nova rinoplastia, remover costelas e aumentar novamente o peito.