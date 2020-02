Mulher gasta 60 mil euros em cirurgia facial para se parecer com filtros de aplicação de telemóvel

View this post on Instagram A post shared by TEXAS (@tessatexas.official) on Jan 17, 2019 at 10:33am PST

Uma mulher de 29 anos, viciada em cirurgias plásticas, gastou quase 60 mil euros numa cirurgia facial que tornou a sua cara idêntica aos filtros do Snapchat. Tessa Texas, residente na Suécia, disse que ainda pretende aumentar novamente os seios, colocar implantes nas bochechas, remover costelas e reconstruir a vagina.Tessa revelou que nunca se sentiu confiante com o seu corpo antes das cirurgias e, por esse mesmo motivo, passou toda a juventude a pesquisar sobre intervenções cirurgicas.Em outubro de 2013 submeteu-se à primeira intervenção cirúrgica, que consistiu num aumento mamário. Desde então, Tessa já aumentou três vezes o peito e, nesses procedimentos, gastou quase 13 mil euros, passando de uma copa A para FF.Até agora, esta mulher já se submeteu a inúmeras cirurgias como, aumento dos glúteos, lipoaspirações e botox que lhe custaram aproximadamente 65 mil euros.Em julho de 2019, Tessa conheceu o atual marido, Patrick Abbot, casando com ele dois meses mais tarde. De acordo com a mulher, o seu marido tem várias preocupações com as consequências a longo prazo que as intervenções poderão causar mas que, apesar de tudo, apoia as decisões de Tessa.Atualmente, Tessa posa nua para fotos profissionais e, nas suas redes sociais, aconselha os seguidores sobre o que ter em atenção antes de se submeterem aos procedimentos que pretendem.Num futuro próximo, esta mulher pretende aumentar mais os seios, colocar pela primeira vez implantes nas bochechas, realçar a linha 'V', remover o umbigo bem como algumas costelas e, por fim, reconstruir a vagina. A nível facial pretende realizar um lifting às sobrancelhas e pálpebras.