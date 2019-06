Aumento das nádegas é a tendência de verão

Os glúteos são, atualmente, uma das zonas mais valorizadas, quer do corpo feminino, quer do masculino.Por esta razão, a gluteoplastia - procedimento estético para aumentar e melhorar a forma dos glúteos - tem-se tornado cada vez mais popular e é considerada, pelos especialistas, a ‘grande tendência de verão’."Esta é uma das cirurgias com mais procura pelos pacientes, quer pelas mulheres, quer pelos homens", conta aoo cirurgião plástico da clínica UP David Rasteiro.De acordo com o especialista, a intervenção pode ser feita através da colocação de um implante de silicone intramuscular na região dos glúteos ou com recurso a uma injeção de gordura, colhida através de uma lipoaspiração - intervenção para retirar gordura."O aumento de glúteos com próteses está indicado para corrigir imperfeições estéticas e melhorar o contorno e a forma, mesmo em casos em que a prática de exercício não é suficiente", explica David Rasteiro, alertando que "este tipo de procedimento é especialmente indicado para quem tem uma boa forma física geral, sem ter a gordura necessária no corpo para realizar um lipofilling, ou seja, a aplicação de gordura".As cirurgias são realizadas em bloco operatório, com anestesia geral ou epidural conjugada com anestesia local.O agachamento é um dos exercícios mais conhecidos no que diz respeito à tonificação dos glúteos. Neste exercício, o ato de sentar é estimulado, mas há várias versões do mesmo exercício.No mais comum, as costas têm de estar direitas e os joelhos não podem ultrapassar as pontas dos pés. O abdominal deve estar contraído. Os especialistas defendem que, se fizer esta atividade pelo menos duas vezes ao dia, conseguirá resultados num mês.O número de repetições é variável consoante o objetivo e a forma física de cada um. Esta é uma atividade muito fácil de realizar e em que é usado apenas o peso do corpo, podendo ser realizada em qualquer lugar.As variações dos agachamentos podem incluir pesos ou saltos. Outro exercício muito popular no que diz respeito à tonificação desta região do corpo é a elevação da bacia.Para realizar o exercício deve deitar-se no chão, com os joelhos flexionados. A atividade consiste em subir e descer a bacia sem encostar os glúteos no chão.É essencial contrair os músculos enquanto os eleva e ficar pelo menos dois segundos com a bacia levantada.David Rasteiro, cirurgião plástico na Clínica UPDavid Rasteiro – É necessário um dia de internamento, sendo que a recuperação dura cerca de duas semanas. Durante este período, o paciente não poderá conduzir, sendo fundamental que adote algumas precauções nos posicionamentos. Um exemplo: a posição a dormir. Nas primeiras semanas é aconselhável dormir de barriga para baixo ou de lado.– A cicatriz é outra questão importante no período de recuperação. Há uma pequena marca, uma cicatriz que fica escondida no chamado sulco internadegueiro. A cicatriz não é, no entanto, visível.