Mulher está a dez centímetros de ter os maiores implantes mamários do mundo

Martina Big foi ao programa de televisão britânico 'This Morning' para falar sobre a sua mais recente cirurgia ao peito. A modelo e atriz, que chegou às manchetes de todo o mundo após afirmar que se tornou uma mulher negra através de injeções de bronzeamento, falou sobre os seus planos em bater o recorde mundial de implantes mamário.

Com a última cirurgia realizada recentemente, a mulher de 31 anos está agora a 10 centímetros de ter os maiores implantes mamários do mundo.

A modelo e atriz disse, em declarações ao jornal britânico Metro, que tem nove litros em cada mama. "Os meus implantes mamários são feitos sob encomenda e pesam 20 litros cada um", explicou.

Durante a entrevista no programa de televisão britânico This Morning, os apresentadores, Holly e Phil, mostraram-se chocados e tentaram dissuadir Martina a passar, novamente, por um procedimento mamário que seria drástico e perigoso para a sua saúde.

"Quer carregar todo esse peso no seu peito?" foi a pergunta que os apresentadores fizeram após lhe pedirem para segurar dois garrafões com 18,9 litros de água, um em cada mão.

No entanto, ela insistiu que será capaz de administrar todo aquele peso com o tempo e com treino. "Passo a passo, vou tentar", disse a mulher que está perto de alcançar um recorde mundial.