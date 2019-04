Será que vamos ver pela primeira vez um buraco negro? Cientistas acreditam que sim

Se a expectativa dos especialistas se confirmar, a teoria da relatividade geral de Einstein, de 1915, será validada.

09:53

Os buracos negros são ainda um dos maiores enigmas do universo e esta quarta-feira poderão ser vistos pela primeira vez.

a teoria da relatividade geral de Albert Einstein.



Um grupo de cientistas acredita que vai conseguir divulgar, pela primeira vez, uma foto de um buraco negro. Se se concretizar, este será um marco histórico da astrofísica que será anunciado em seis conferências de imprensa simultâneas e vai validar a teoria de 1915 de Einstein.



De acordo com a teoria da relatividade, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo partículas que se movem na velocidade da luz, pode escapar, pois a sua velocidade é inferior à velocidade desses corpos celestes infinitamente densos. Segundo os cientistas tudo o que entra neste buraco é destruído.



Um dos pilares da ciência vai mesmo ser colocado à prova:

As conferências de imprensa estão marcadas em Washington, Bruxelas, Santiago, Xangai, Taipei e Tóquio para divulgar um "resultado inovador" do projeto do Telescópio Horizon de Eventos (EHT), iniciado em 2012, que visa dois buracos negros supermaciços que residem no centro de diferentes galáxias.



Um dos buracos negros - Sagitário A - está situado no centro da nossa própria Via Láctea, possuindo 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e localizada a 26.000 anos-luz da Terra.

O segundo habita o centro da galáxia M87 na direcção da constelação Virgo, com uma massa que terá entre 3,5 e 6 mil milhões de vezes a do Sol e localizado a 54 milhões de anos-luz da Terra.

As conferências serão realizadas em simultâneo.

Os cientistas disseram que se espera uma imagem de uma sombra que forma um círculo perfeito e, se não for assim, há algo errado com a teoria.