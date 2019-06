Série sobre acidente nuclear em Chernobyl desencadeia 'boom' turístico

O sucesso da nova série da HBO, um canal de televisão norte-americano, "Chernobyl", que relata o pior acidente nuclear do mundo, está a desencadear um 'boom' turístico na ordem dos 40%.Uma agência de turismo de Chernobyl, na Ucrânia, relatou um aumento de 40% de turistas que querem conhecer a fábrica onde se deu o acidente e a cidade de Pripyat por conta própria apesar de ficarem expostos à radiação ainda presente naquele local.Os passeios naquela zona custam cerca de 89 euros por pessoa e começaram a ter grande procura a partir de maio, mês em que a série documental estreou.A empresa Chernobyl Tour oferece um passeio especial pelos locais mostrados na série, incluindo a sala onde a decisão inicial de não evacuar a cidade após a explosão foi feita.Autocarros turísticos levam os visitantes a ver monumentos para as vítimas e as aldeias abandonadas. No final, um almoço no único restaurante da cidade de Chernobyl.O passeio conta ainda com uma visita ao reator número quatro na usina nuclear, que desde 2017 foi coberto por uma enorme cúpula metálica de 105 metros de altura que envolve o núcleo da explosão. O dia termina com um passeio por Pripyat, atualmente uma cidade-fantasma onde chegaram a viver mais de 50 mil pessoas.A série "Chernobyl" mostra as consequências da explosão, a vasta operação de limpeza e a subsequente investigação ao acidente.A área ao redor da fábrica mantém um aspeto de terreno baldio pós-apocalíptico, onde cães vadios vagueiam e a vegetação invade edifícios abandonados sem janelas, cheios de escombros.