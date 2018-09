Serviço de emergências de Madrid pede desculpa por piada sobre Coentrão

112 brincou com a transferência do futebolista para o Rio Ave.

O serviço de emergências 112 da comunidade de Madrid pediu este sábado desculpas pela piada que publicou sobre a transferência do futebolista Fábio Coentrão para o Rio Ave nas redes sociais."Se Coentrão encontrou equipa, porque não vamos nós conseguir um verão sem incêndios graves?", escreveu o 112 madrileno, depois de o lateral esquerdo internacional português ter sido apresentado como reforço do Rio Ave, na sequência da rescisão do seu contrato com o Real Madrid.Horas depois da publicação, o serviço de emergências pediu desculpa."A todos. Primeiro, desculpas a quem se possa ter sentido ofendido. Tentamos fazer prevenção com sentido de humor e sem incomodar. Umas vezes acertamos, outras não. Por favor, o importante é o significado: ajudar-nos contra os incêndios", escreveram, depois.Aos 30 anos, Fábio Coentrão regressou ao Rio Ave, clube no qual cumpriu a sua formação, antes de alinhar por clubes como Benfica, Nacional, Saragoça, Real Madrid, Mónaco e Sporting.O lateral marcou cinco golos nas 52 presenças na seleção portuguesa, ao serviço da qual esteve nos Mundiais de 2010 e 2014 e no Euro2012.