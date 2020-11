Sete pessoas mortas a tiro no interior do estado brasileiro do Ceará

Sete pessoas foram executadas a tiro na madrugada desta quinta-feira na pequena cidade de Ibaretama, no interior do estado brasileiro do Ceará, nordeste do país. Entre as vítimas estão uma mulher e uma criança.

Todas as vítimas estavam numa casa no bairro Pedra e Cal, quando um grupo de assassinos com os rostos cobertos com capuzes invadiu a residência pela porta das traseiras, surpreendendo todos. Os vizinhos não têm muito mais detalhes sobre o crime, pois depois de terem sido acordados pela sucessão de disparos de armas de grosso calibre ninguém teve coragem de sair de casa.

A brutalidade do crime chocou a população de Ibaretama, uma pequena cidade com 13 mil habitantes, a 130 km de Fortaleza, a capital do Ceará. No dia 18 de outubro, cinco homens foram mortos enquanto bebiam em casa de um deles, numa outra matança no Ceará, dessa feita na cidade de Quiterianópolis, a 410 km de Fortaleza.

Até à tarde desta quinta-feira a polícia ainda não tinha identificado ou localizado os assassinos que levaram a cabo a matança em Ibaretama, que eram procurados nos matos e estradas da região, inclusive com o uso de helicópteros. Polícias de elite foram enviados de Fortaleza e de outras cidades para ajudarem na investigação.

Nos primeiros seis meses deste ano, enquanto o Brasil teve um aumento da violência na ordem dos 4%, em média, o Ceará ultrapassou enormemente esse índice. Números confirmados pela Secretaria de Segurança Pública cearense dão conta de que de janeiro a junho passados o aumento de homicídios no estado foi de uns assustadores 102,3%, ceifando a vida de 2245 pessoas.