SF90 Spider. Conheça o Ferrari descapotável mais potente de sempre

Cerca de um ano depois de apresentar o SF90 Stradale, a Ferrari acaba de revelar ao mundo a sua versão descapotável, o SF90 Spider. Com 1000 cv de potência, este é o Ferrari descapotável mais potente de sempre.

E é precisamente pela potência que vamos começar, já que este SF90 Spider partilha a mecânica híbrida com o irmão de capota rígida. A animar estes dois modelos está um bloco V8 biturbo com 4.0 litros de capacidade que produz 780 cv de potência (às 7500 rpm) e 800 Nm de binário máximo (às 6000 rpm). A somar a tudo isto ainda temos três motores eléctricos - um na traseira, entre o motor e a caixa de velocidades, e dois no eixo dianteiro - que produzem o equivalente a 220 cv.