Shireen Abu Akleh, conhecida repórter palestiniana do canal árabe de televisão Al-Jazeera foi baleada na cabeça, esta quarta-feira, morrendo pouco depois. O incidente aconteceu durante um ataque a Jenin, na Cisjordânia, uma zona ocupada por forças israelitas, supostamente autoras do disparo.



Abu Akleh, de 51 anos, não era uma mera espectadora da guerra e há 25 anos que acompanhava de perto o conflito armado entre a Palestina e Israel e foi uma das primeiras correspondentes no terreno para a Al-Jazeera.









