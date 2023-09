Sindicato dos atores de Hollywood autoriza greve contra indústria de videojogos

Os membros do sindicato dos atores de Hollywood SAG-AFTRA votaram 98,3% a favor de uma greve caso falhem as negociações com as empresas de videojogos, que começam esta terça-feira.

"É hora de as empresas de videojogos pararem de jogar e levarem a sério a possibilidade de chegar a um acordo sobre este contrato", disse, em comunicado divulgado na segunda-feira, a presidente do SAG-AFTRA, Fran Drescher.

As negociações entre o sindicato e as empresas de videojogos deverão começar esta terça-feira e prolongar-se até quinta-feira.