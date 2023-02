Um sismo de magnitude 5.5 atingiu, esta quinta-feira, a Croácia.De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o terramoto aconteceu às 10h47, hora local, (09h47 em Lisboa).

#Earthquake 21 km S of #Crikvenica (#Croatia) 11 min ago (local time 10:47:45). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

https://t.co/LBaVNedgF9

https://t.co/oNJXVutUV5 pic.twitter.com/1KNQHOtP1S