Um terramoto de magnitude 5.0 na escala de Richter atingiu perto da cidade turística mexicana de Acapulco, na costa do Pacífico, na tarde de sábado, de acordo com o serviço sismológico nacional do país.Na Cidade do México, capital do país, o alarme do terramoto obrigou à evacuação dos habitantes, mas não foram registados danos, informou a Presidente da Câmara, Marti Batres, nas redes sociais X.