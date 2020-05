Sismo de magnitude 5.6 surpreende primeira-ministra neozelandesa durante entrevista

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi surpreendida por um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter quando dava uma entrevista em direto a partir do Parlamento de Wellington.

"Temos aqui um terramoto, Ryan, um abanão bastante decente", disse Ardern ao pivot do canal de televisão Newshub, que transmite a partir de Auckland, a norte da ilha. "Se vir coisas a abanar por trás de mim...", brincou a primeira-ministra neozelandesa, conhecida por manter a calma em momentos de crise.