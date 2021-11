Um sismo de magnitude 5,7 abalou esta quinta-feira Ceram, uma ilha indonésia do arquipélago das ilhas Molucas, com as autoridades sem comunicarem quaisquer danos ou declarado um aviso de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que cadastra a atividade sísmica em todo o mundo,localizou o tremor de 65,9 quilómetros a nordeste da cidade de Amahai.

O hipocentro do sismo estava localizado 10 quilómetros abaixo do norte da ilha, acrescentou o USGS.